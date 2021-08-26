美股續位高檔，台股則是開高震盪下殺，最後收小紅，新台幣先是延續升勢，但因外資反手賣超並進場買匯，儘管出口商月底拋匯也出籠，午後仍轉貶，終場收在27.937元兌1美元，貶值1分，終結連續三個交易日收升，台北外匯經紀公司成交量8.89億美元。

外匯交易員指出，美股科技撐盤，主要指數小漲，亞股則是漲跌互見，台股開高大漲逾150點後殺盤再起，一度翻黑下跌61點，最後拉尾盤小漲21點收17066點，連動新台幣也先延續升勢，因出口商月底拋匯作帳需求進場支撐。但外資轉為賣超新台幣159億元，且午後偏買匯，進口商也跟進，新台幣直接由升轉貶。

外匯交易員認為，外資及進口商買匯力道並不大，與出口商拋匯互為拉鋸，其實新台幣約是在平盤上下小幅波動，主要是老大（央行）尾盤略為出手一舉打貶。目前國際金融市場靜待全球央行年會上，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的演說，是否確立減債縮表時程，提供進一步的指引，預料外資操作偏保守，但月底出口商拋匯需求支撐，新台幣短線應是小區間整理格局居多。