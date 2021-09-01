有「小非農」之稱的 ADP 新增就業數據周三(1日)盤前公布，美國民間企業 8 月增37.4 萬人，略高於前值表現，但仍遠不如市場預期的60 萬，不過從疫情以來，小非農就與官方非農數據有巨大落差，美股周三開盤上漲26.82點，以35387.55點開出，台積電ADR漲近1%。

截至台灣時間1日晚間9點50分，道瓊工業平均指數上漲23.01點或0.065%、暫報35383.74點；標普500指數上漲6.28點或0.14%、暫報4528.96點；那斯達克指數上漲64.75 點或0.42%、暫報15323.98點；費城半導體指數上漲12.73點或0.37%、暫報3430.45點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價上漲0.19%、暫報737.1美元；台積電ADR股價上漲0.84%、暫報120.01 美元；聯電ADR股價漲1.58%、暫報64.1美元。NVIDIA股價上漲1.01%、暫報226.11美元，AMD股價上漲0.023%、暫報110.74美元。

據 KPMG調查報告指出，全球大企業CEO對於全球經濟前景以經恢復到疫情前水準，並且有大多數企業打算透過收購企業促成經濟成長。儘管 Delta 變種病毒疫情持續衝擊，疫情對於經濟充滿不確定性，但是有60%企業領導人對未來3年全球經濟充滿信心，90%高管認為，會在未來3年尋求收購機會。