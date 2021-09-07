2021未來品牌指數（Future Brand Index 2021）百大品牌排名揭曉，奪下冠軍的是荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML），排名第2的是蘋果，台灣護國神山台積電表現出色，排名大躍進，榮登第6名。

綜合外媒報導，未來品牌指數（Future Brand Index）與財富500等排名不同，評估的不是財務指標，而是由會計師事務所普華永道（PwC）選出的全球100家公司為基礎，邀請3000名專家以啟發、創新、獨立性、公司領導、員工素質等18個不同面向的評分進行排名，今年拿下冠軍寶座的是去年排名第8的荷蘭商ASML，第2名則是去年排名第1的蘋果，第3名為南非科技投資控股公司Prosus，第4名為美國儀器大廠Danaher，第5名為美國能源公司Next Era Energy。

台積電從去年的第25名大幅上升19名躍登第6，報導指出，台積電作為全球最大晶圓代工廠商，在人類整體福祉以及必要性部分拿下高分，專家也看好未來成長潛力以及創新等項目。

不過，也有企業排名下滑，令人矚目的有韓國三星電子，從去年的第3名跌落10名至第13名，耐吉（Nike）也從去年第6名大幅掉至第33名，網飛（Netflix）則從去年第10名滑落至第34名。