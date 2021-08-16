永豐餘(1907)法說對2021年下半年營運審慎看待，投顧法人對此開出第一槍，認為受亞洲疫情升溫影響，第三季5大事業群營運承壓，使下半年旺季成長動能轉弱，明年營運因基期較高而難有明顯突破，將評等自「買進」調降至「中立」、目標價自50元調降至35元。

永豐餘股價6月初觸及51.8元新高後一路震盪拉回，受法人降評趨守看待影響，今（16）日持平開出後一路下挫，下跌6.53％至35.8元，創5月底以來近3月低點，在造紙族群中表現最疲弱。三大法人上周合計調節賣超203張。

永豐餘第二季合併營收創225.5億元新高，季增5.8％、年增達30.01％，毛利率25.48％、營益率14.03％雙創新高。歸屬母公司稅後淨利16.96億元，季增8.86％、年增達33.91％，每股盈餘（EPS）1.02元，雙創歷史次高。

投顧法人認為，永豐餘第二季毛利率符合預期，主要受惠特殊應用材料的申豐高毛利貢獻，營業費用控管得宜使營益率表現優於預期。不過，受認列未分配盈餘稅額影響，使稅後淨利及每股盈餘表現低於預期。

因中國大陸及越南廠營運受雨季及疫情影響，永豐餘7月自結合併營收69.59億元，雖月減6.73％、降至近5月低點，仍年增達15.75％，改寫同期新高。累計前7月合併營收508.24億元、仍年增達28.51％，續創同期新高。

投顧法人認為，永豐餘第三季5大事業群營運全面承壓，工紙事業群受中國大陸及越南疫情升溫影響，揚州廠停工影響工紙紙板產能55％、包裝紙產能降載至60～70％。華紙的林漿紙事業群因步入暑期文紙傳統淡季，營運動能走弱。

而特殊材料事業群的申豐，由於馬來西亞主要客戶因疫情影響產能，拉貨力道大減。其他事業群的永道射頻亦因揚州廠產能停工，影響產能66％。獲利方面，各事業群均面臨顯著成本壓力，尤以廢紙及乳膠手套原料成本大漲最顯著，但面臨產品轉嫁成本能力減弱影響。

投顧法人認為，永豐餘下半年受疫情干擾，各事業群旺季營運不確定性提高、需求略有放緩，原料成本持續緩漲、但產品品項轉嫁能力轉弱，亦使獲利承壓。將第三季營收及獲利預期分別調降3.6％、14.6％，全年營收及獲利預期分別調降2.1％、13.5％。

展望明年，投顧法人預期兩岸經濟均維持溫和擴張，將帶動造紙本業營運，使工紙事業群有望繳出高個位數成長。惟特殊材料事業群因基期較高，明年營收帶動不易，成本墊高且產品轉嫁能力有限，亦使毛利率難有較佳表現。

整體而言，投顧法人認為永豐餘下半年旺季營運動能受疫情干擾而減弱，明年營運在基期較高下難有明顯突破，考量永豐餘股價與營益率走勢一致，預期明年營益率將逐季走緩，將評等自「買進」調降至「中立」、目標價自50元調降至35元。