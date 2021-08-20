(09:57更新)台股今(20日)早盤震盪劇烈，從開盤不久即攻至16507點，漲逾百點，多頭氣勢似占上風，不料期指突然跳水，指數瞬間下殺由紅翻黑，不到1小時，指數摔落至16248.08點，跌逾120點，上下震盪逾250點。

美股周四(19)漲跌互見，台股今(20日)開盤上漲51.58點，以16426.98點開出，台積電、聯電、開盤帶頭衝，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也漲逾2%，指數開高走高，突破16500點，漲逾130點。

美國上周初領失業金人數34.8萬人，降至疫情爆發以來低點，加以聯準會(Fed)會議紀要暗示年底前可能縮減債券，道瓊工業指數收盤下跌66.57點，跌幅0.19%，收在34894.12點；那斯達克指數上漲15.87點，漲幅0.11%，收在14541.79點；標普500指數上漲5.53點，漲幅0.13%，收在4405.8點；費城半導體指數上漲27.04點，漲幅0.84%，以4405.80點作收。台積電ADR上漲0.06%，聯電ADR則下跌0.29%。

台股19日開低走低，電子、傳產、金融各類股全面下挫，市場信心潰散，恐慌賣壓湧現，止不住跌勢，終場加權指數收在最低點16375.40點，大跌450.87點，指數為近3個月來新低，成交值4312億元，三大法人合計賣超547.87 億元，其中，外資及陸資賣超501.47億元，自營商賣超55.8億元，投信則是買超9.4億元。

聯準會釋出今年可能開始縮減購債訊息，美元急升，亞洲主要貨幣應聲走貶，台股重挫450點，外資大賣超，也讓新台幣兌美元匯率以27.969元兌1美元作收，貶值1.26角，瀕臨28元整數價位，來到7月29日以來、近1個月新低價。