台股7、8月上下震盪，壽險「身價」也受影響。據金管會26日公布，7月底壽險業持有台股市值跌破新台幣2.1兆元，剩2兆814億元，但同時間台股是回檔2.86％，壽險公司其實有逢低進場布局，估計額度在200億元以上。

8月台股一度跌破1萬7千點大關，估計壽險公司手中的台股價值也跟著跌破2兆元，但壽險公司都跳出來承認有逢低進場補部位，如國泰人壽、台灣人壽等，因此8月底壽險業台股部位有可能可維持在2兆元以上。

7月及8月台股開始回檔整理，港股亦有較大回檔，美股雖仍相對高點，壽險公司亦開始實對國外股票「獲利了結」，因此7月底，壽險業持有國外股票市值降到新台幣6842億元，也跌破7千億元大關。

壽險業持有國內外股票市值在2021年4月達到高峰，有新台幣2兆8687億元，占可運用資金的9.92％，到7月底則降為2兆7656億元，少了1031億元，占比亦降到9.41％，不過仍算是相對較高持股水位。

由於預期美國面臨通膨問題，將可能啟動縮減購債規模，利率可能會上升，加上近來避險成本相對較低，壽險公司下半年都備妥現金打算加碼海外債券，加上目前主要銷售美元保單，壽險國外投資部位，5到7月增加逾新台幣6千億元，若不含外幣保單，則是加碼近4千億元，顯示壽險業又開始著重海外債券投資。