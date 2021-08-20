台股周五上沖下洗，信心不足震盪忐忑，大盤開盤後衝上16507.11點，不到1小時又殺至16248.08點，高低差259.03點，10:15後再度翻紅震盪，多頭試圖重整旗鼓，拚穩16400關卡。盤面由傳產成防「空」洞，紡織、造紙、玻陶、航運目前均上漲1%以上，其中航運股再度聚集人氣，成交比重一度重回3成，類指漲近3%。在市場傳出9月美國線運價漲幅醞釀擴大，加上BDI指數周四再升3.7%，市場手握船票反攻，成為台股反彈的首要功臣，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)皆破浪揚帆，志信(2611)漲停，建新國際(8367)亦漲逾半根漲停，散裝的四維航(5608)、裕民(2606)、新興(2605)、中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)等也同樣熱絡。

基礎建設題材加上鐵礦石需求增加，以及塞港嚴重，散裝船起風航向多頭行情，波羅的海綜合指數BDI近日連八漲、逼近4000點大關，各類船型指數全面上揚都創下11年來新高，各型散裝船舶日租金也都創下2010年來新高，海岬型船族群裕民、中航(2612)、新興等受惠。

而貨櫃部分，各國打算在消費旺季前裝船出貨，也提早下單搶艙，多家航商陸續在8月中開始上調各項附加費，市場傳出9月美國線運價漲幅醞釀擴大，至少千美元起跳。然第3季進入海運旺季，塞港缺櫃難解，周四貨攬業者表示，再度收到陽明通知將從9月15日起再度加收綜合費率附加費(GRI)，而這也是陽明繼7月1日、7月15日、8月1日、8月15日及9月1日後，第六度宣布要加收GRI費用，預計貨櫃航商持續加收綜合費率附加費(GRI)恐怕成為下半年常態。

長榮周三1日填息後，周五戰火再起，不畏外資前一日再度轉賣超，外資本周四個交易日共買超9260張，8月以來仍賣超近2.7萬張，七月初股價高檔後緩步熄火，與貨櫃三雄的陽明、萬海同遭外資忽買忽賣，股價難有表現，近期市場更盛傳「船票」變搶「車票」，台驊投控(2636)17日舉行股東會，董座也表示，航運成了迷因股，消息面多空交錯，當沖、隔日沖短線進出頻繁，風險大、也難賺到錢。但海、空、陸運與倉儲供給吃緊，以目前貨櫃周轉率、船舶準班率、疫苗施打率等三項指標來看，推估這波貨櫃海運熱度會延續到明年，高運價將成新常態。

萬寶投顧楊惠宇提出，要成為觀察指標者，需具二個條件，一為業績表現良好、二為有題材，因為有話題的族群市場接受度高，才能成為指標，放眼符合此條件為三者，分別為航運三雄、晶圓雙雄及電動車。而法人認為，台股後續反彈能否延續的重要關鍵是「航運股不可僅是一日行情」。

大盤頹靡多日，從技術面看，周四的帶量長黑完全吃掉周三的長紅，對多頭非常不利，除非三個交易日內收復半年線，否則中期頭不成形，台股恐將展開波段回檔。反彈的走勢還是只能邊走邊看，但是主攻部隊不可缺少，華南投顧董事長儲祥生認為，航運股及部分強勢的IC設計股成為推動大盤止跌反彈的重要指標。儲祥生與兆豐國際投顧董事長李秀利均認為，美股能否止跌，是台股能否止跌的第一觀察重點

針對大盤走勢，永誠國際投顧分析師許豐祿表示，目前盤面也確實相當弱勢，但經統計外資大賣過後，通常短線底部確認，過去幾日下跌官股券商顯示投入260億元買超，這邊操作策略就是不殺低忍耐行情回升，而大戶不會放空中小型電子股，所以不用自己嚇自己。日盛投顧總經理鍾國忠則表示，台股先觀察能否重返5日線之上，目前格局尚需時間消化賣壓，未見明顯止跌跡象前，資金比重不宜超過五成。群益期貨分析師容逸燊指出，量能不足下大盤反彈有限，台股後市，靜待籌碼穩定和止跌訊號出現。