嘉威(3557)8000萬元現金增資昨天（19日）順利完成，總計募集6.08億元。本次現金增資獲得國內多家金融機構及創投支持，預計股本膨脹約11.06％至8.03億元，現增用途為償還銀行借款，可望將負債比率下降至50％附近，改善財務結構，提升金融機構及投資法人對嘉威的評等。

嘉威本次現金增資每股認購價格新台幣76元，昨天收足股款，引進國泰創投、兆豐商銀投資處、凱基創投、兆豐創投、兆豐成長創投及全球創投資等機構法人。嘉威生活去年下半年及今年上半年總計配發現金股息累計達6元，平均配發率超過7成，也是吸引有長期資金配置需求的金融業者投資的原因，這次認購比例占本次現增額度的39％，對嘉威生活持股比例達3.89％。投資法人的持股增加，有助於健全嘉威生活的股東結構。

嘉威由過去光電業轉型生活產業，2019年開始併入新事業營收，當年度立即轉虧為盈。轉型的過程獲得資本市場的矚目，在台灣併購與私募股權協會舉辦的「2020台灣併購金鑫獎」盛會中得到「中堅企業併購獎」的肯定。

從2019年、2020年到今年上半年，每股盈餘分別為3.25元、10.01元及5.25元，兩年半以來累計稅後盈餘達13.21億元，獲利金額已經回收其併購餐具事業的投資款將近6成。剛完成的現金增資繳款期間雖逢股市回檔，但特定人認購踴躍，可見經營團隊的執行能力，真正獲得更多具專業性、前瞻性的投資法人對嘉威營運與未來展望的認同。

嘉威上半年每股盈餘5.25元，優於去年同期5.18元，7月營收3.64億元，年增23.34％，前7月營收28.57億元，年增9.12％，維持持續成長表現。嘉威股利政策每半年配發一次股利，法人預期下半年的股利配發仍能維持與過去相當水準，昨天收盤價為82.9元，本益比僅約8.31倍，殖利率約為7.16％，本益比處在偏低區間。此外，該公司近期申報的股權異動情形顯示，內部人陸續增持股份，展現出經營團隊對後續營運信心。