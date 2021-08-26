亞太電信今日召開董事會，通過新任董事長選舉案，原任董事長呂芳銘退休，為因應嶄新的5G世代多面向的營運發展，新任董事長由陳鵬接任。亞太電昨天下午公告，法人董事寶鑫國際代表人改由陳鵬擔任，其實已暗示此樁人士布局。

呂芳銘昨日主持任內最後一場股東常會，被問到是否續任時，已經露出端倪，他說對市場說他要退休的傳言不便回應，待舉行董事會並選出新任董事長就知道，現階段也不便代替董事發言，尊重最後董事會投票結果。

呂芳銘自2014年加入亞太電信，憑藉長達40年在資通訊產業累積的豐沛經驗，帶領亞太電信跳脫傳統電信產業，領先業界推動數位轉型，積極拓展數位化、智慧化等相關應用，引領產業革新，一路帶領亞太電信創新轉型，在完成亞太電信布局5G智慧生活的階段性任務，交由陳鵬接棒。

陳鵬畢業於國立成功大學資源工程學系與資源工程研究所，取得碩士學位，曾任職於亞太電信董事長特別助理、福邦創投／福邦創管顧總經理，宏齊顧問、五曜公司董事長，擁有豐富的財務、策略投資、電信，以及營運管理經驗，輔以亞太電信原有的科技優勢，帶領亞太電信邁向嶄新里程。