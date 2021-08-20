造紙類股受大盤疲弱及疫情升溫隱憂衝擊，近日指數一路拉回，1個月來修正幅度達26％。由於下半年旺季需求仍可期，指數今（20）日開高後震盪走揚，隨後在買盤敲進下上漲3.93％至425點，終場上漲2.94％、收於420.96點，領漲盤面類股、呈現觸底反彈走勢。

其中，工紙大廠榮成(1909)開高走高，鄰近尾盤飆升8.99％至29.7元，終場勁揚7.71％、收於29.35元。同集團代銷工紙的寶隆(1906)同步開高勁揚7.58％至21.3元，終場上漲6.57％至21.1元，雙雙回升至1個月高點。

林漿紙大廠華紙(1905)開高後震盪走升4.89％至24.65元，終場上漲3.4％、收於24.3元。母集團永豐餘(1907)同步穩揚3.23％至35.2元，終場小漲1.61％、收於34.65元。

下午即將召開法說的造紙大廠正隆(1904)震盪走升1.4％至36.3元，終場小漲0.7％、收於36.05元。上半年營運顯著好轉的士紙(1903)上漲1.43％至56.9元，終場上漲1.25％、收於56.8元。

造紙股受惠市場需求暢旺、產品價量齊揚，包括正隆、永豐餘、榮成今年單月營收均較去年同期成長達雙位數百分比。不過，暑期向來為紙漿需求淡季，且中國大陸及越南受雨季及疫情升溫影響，攪亂市場需求及生產出貨進度，使造紙股7月營收普遍略降。

展望後市，由於近期中國大陸及越南本土疫情升溫，當地政府祭出封城管制等措施防堵疫情擴散，製造業生產出貨及市場訂單需求受影響程度，以及廢紙等原料回收價格及成本是否進一步攀升、壓抑獲利成長空間，將成為後續法人關注焦點。