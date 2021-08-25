台股加權指數25日開高，在半導體相關類股領漲之下，穩步向上走高，午盤後資金流入航運股，進一步提供穩盤力道，終場加權指數順利收復半年線，上漲227.13點、以17045.86點作收，漲幅為1.35%，成交金額為3613.18億元。

籌碼方面，周三三大法人合計買超184.8億元：外資買超167.44億元、投信買超2.36億元、自營商買超15億元。

日盛投顧指出，台股重返半年線之上，短線止跌回穩，但本波回檔幅度甚深，預期仍需時間整理，反彈過程可能將呈現「驚驚漲」格局。

量價結構方面，雖然加權指數為價漲量縮的背離走勢，但若進一步觀察電子指數，是呈漲價量增的結構，2022年獲利能見度高的電子產業，或為後續多方反彈過程中的要角，但若欲追價強勢股，仍需提防隔日沖賣壓，以降低短套風險。

現階段資金比重以維持五至六成為宜，後續選股方向，則可留意半導體、車用、PCB、鋼鐵、金融等。