香港男星林峯出身富貴，他的爸爸是有「廈門李嘉誠」之稱的知名地產商林國華，身家保守估計至少有30億港幣(約107億台幣)。現年41歲的林峰近來因為與結婚近2年的妻子張馨月參加大陸實境秀《妻子的浪漫旅行第五季》，夫婦互動受到關注，也難免惹來流言蜚語，讓張馨月今(15日)特地在社群網站發文解釋，為何當初與林峯沒辦婚禮的原因。

大陸女模出身的張馨月，2018年被拍到與林峯同遊香港海洋公園，戀情曝光，隨後兩人在2019年底登記結婚，並於隔年產下1女，近來更恩愛登上大陸綜藝節目，夫婦好感情令人羨慕。

林峯2020年在微博宣布當爸喜訊。(取自百度百科)

張馨月與林峯結婚近2年，今日罕見在網上解釋了為何至今沒辦婚禮的原因，坦言最主要是因為疫情關係，隨著寶寶出生快滿1歲，她所有心思都放在家庭上、自己喜歡做的是上面，「婚禮有沒有我真的沒所謂。」

不過張馨月也表示，肯定會有人嘲諷她沒辦婚禮，是因為老公根本不愛妳，所以不想給妳婚禮，又或者是公婆根本不喜歡她，只好自己找台階下，但她認為兩人感情好，家庭幸福，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以她從沒有催過婚禮一事。

但張馨月也笑說，對她來講婚禮可以不辦，但婚紗一定要穿，也透露林峯其實很注重儀式感，認為婚禮一定要有，因此向她承諾等疫情好轉，希望2年內可以辦完婚禮，「畢竟香港還沒有通關，太多因素。」不少粉絲也安慰她，別太理會酸民聲音，張馨月則回覆她解釋這些，只是不想讓那些人帶風向誤會老公。