市場關注本周超級航運周，聚焦航運下半年布局規劃，然超級航運周失靈，航運股連2日重摔，貨櫃三雄今（21日）再度遭受空方轟炸，跌幅逾8%至9%以上，法人指出，現在散戶的籌碼太亂，從散戶融資餘額來看，儘管下跌還會有散戶進場搶買，但籌碼乾淨之後反彈才會有機會。

美股周二強勢反彈，收盤大漲逾500點，台股早盤開高漲逾百點，隨即盤中難敵賣壓翻黑，終場收跌69點；航運族群近期股價委靡不振，超級航運周未能提振股價，法說會和股東會亦未受青睞，貨櫃三雄午盤過後紛紛打入跌停，長榮、萬海尾盤打開跌停，跌幅逾8%，陽明則以跌停作收。

法人表示，航運目前散戶的籌碼太凌亂，一定要洗乾淨，其實看長榮和陽明，尤其是陽明，散戶可以一直進場買，若是被分盤則比較沒有交易量；而從散戶的融資餘額來看的話，昨天還在買的情況下，即使下跌還是會有散戶進場買，籌碼不乾淨就不容易反彈，洗乾淨之後反彈才有機會。

繼陽明法說會、萬海股東會後，長榮今日召開股東會，會上釋出對航運2年未來展望的樂觀訊息；此外，長榮今恢復正常交易，出關後走勢劇烈震盪，盤中觸及跌停，振幅高達17.9%，成交量高達逾63萬張，貨櫃三雄成交量總計逾109萬張。

貨櫃三雄今日全倒地，長榮、萬海同步受挫逾8%，陽明收在跌停，外資終結陽明和萬海連3賣，分別買超4224張和5379張，而長榮反遭外資瘋狂倒貨，賣超3.9萬張；長榮融資餘額還高達逾24萬張，萬海逾4.9萬張，陽明則為19.2萬張。

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