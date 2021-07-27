美股再創新高，台股加權指數27日開低在17394.77點，權王台積電（2330）開在581元，小漲1元，航運指標股三船早盤皆開跌，資金點火IC設計股，瑞昱（2379）、新唐（4919）等領漲，板卡族群亦強勢向上攀高，早盤指數呈現小漲，個股強弱分明。

投資人對科技巨擘本周即將公布的財報充滿期待，促使道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數再次刷新歷史收盤高，惟聯準會將於27日展開貨幣政策會議、仍讓市場不敢大意。

美股道瓊工業平均指數7月26日終場上漲0.24％（82.76點）、收35144.31點，創歷史收盤新高。那斯達克指數上漲0.03％（3.72點）、收14840.71點，創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌0.1％（3.14點）、收3276.92點。

群益投顧指出，台股26日由航運、金融領跌，國泰金、富邦金除息及台積電股東會行情皆失靈，電子權值雖然暫無大漲條件，不過，至少發揮撐盤功能，中小型電子股持續當家。

群益投顧指出，短線上，加權指數須守住上周低點17352，若跌破前低，6月中旬以來將形成頭部壓力。電子須保持穩盤、航運金融要止跌，否則中小型電子股也將被拖累。主流類股看好電動車概念股、第三代半導體、IC設計和封測、LED。