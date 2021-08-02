台股上周再度下挫1.85％，外資依舊站在賣方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超415.73億元，連續兩周賣超超過400億元。累計今年年初至7月30日止，外資累計賣超為5,189.21億元。外資總持有股票市值為22兆8,406.13億元新台幣，占全體上市股票市值的43.31％，較7月23日的23兆1,747.05億元新台幣，減少3,340.92億元。

在個股部分，上周外資自集中市場買超最多的上市公司為聯電(2303)，總計買超232,322張，永豐金(2890)、日月光投控(3711)分居第二、三大，買超38,725張及15,995張。

賣超方面，面板股再次成為外資提款機，友達(2409)、群創(3481)成為外資上周賣超前兩名，張數分為96,198張及88,452張，新光金(2888)賣超65,832張排第三。