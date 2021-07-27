貨櫃三雄今(27日)面臨季線保衛戰，長榮、陽明都收在跌停，萬海也有半根跌停，拖累台股大盤指數震盪走低，終場收在17269.87點，下跌133.69點，失守17300點，成交值5048億元。

美股3大指數周一再創新高，台股開盤下跌8.79點，以17394.77點開出後1分鐘，指數立即翻紅，早盤指數在平盤附近上下震盪，接近10點20分，指數再次翻落至平盤以下後便一蹶不振，一度下跌逾130點，盤中高點來到17459.35點，低點則觸及17264.50點，上下震盪194點。

台積電開盤上漲1元，以581元開出，盤中一度拉回平盤，高點在584元，聯發科也開高走高，鴻海則走穩在平盤以上，聯電開高，但走勢不穩，呈現小跌，股王矽力也開高走低，盤中一度跌逾3%。

貨櫃三雄今包辦成交量最大的前3名，長榮、陽明盤中均打到跌停，長榮跌停價來到126.5元，陽明跌停價為122.5元，都跌到季線之下，萬海盤中低點跌破200元，來到198元，跌逾8%，距離季線也只剩差不多3元的距離。

政府自購的58萬劑AZ疫苗今日下午將抵台，疫苗相關個股今日也走弱，高端以平盤278.5元開出後，股價即一路往下，盤中低點來到260.5元，跌逾6%，聯亞藥開高走低，低點觸及154.5元，跌幅逾5%。