2021年全球發生多起航運中斷事件，近日歐洲與大陸爆發嚴重洪災，可能再度衝擊全球航運與供應鏈，並推高運費。

文華船務（Mandarin Shipping）執行長赫斯利（Tim Huxley）受訪時表示，歐洲與大陸水患「再次給予全球供應鏈一記重擊」，2021年鮮少有一周是風平浪靜的。

隨著2021年全球經濟自新冠肺炎疫情反彈，消費者釋放受壓抑的需求，造成貨櫃短缺，商品延誤和運費躥揚。

在此同時，全球發生數起航運大規模中斷事件，4月長賜輪擱淺蘇伊士運河將近一周，堵塞全球航運要道，全球12％的貿易仰賴蘇伊士運河。6月大陸南部疫情升溫，造成港口作業延誤，再度推高運費。

西歐近期連日暴雨和水患衝擊西歐，威脅鐵路運輸。德國和比利時的災情最慘重，瑞士、盧森堡和荷蘭部分地區亦遭受影響。

赫斯利指出：「災區鐵路全數中斷，確實會擾亂供應鏈。」從捷克與斯洛伐克進入德國漢堡和荷蘭鹿特丹港口的鐵路嚴重中斷，影響貨物進出，將衝擊整個產業。

赫斯利表示，洪災可能讓德國鋼鐵巨擘蒂森克魯伯（ThyssenKrupp）無法獲得充足的原物料，最終將對汽車與家電等產業造成連鎖反應。

S＆P Global Platts透露，蒂森克魯伯已在7月16日宣告不可抗力。不可抗力係指合約的一方因為天然災害等無法預見或不能克服的情況，無法履行義務，可以不必承擔法律責任。

蒂森克魯伯的消息人士透露，德國哈根（Hagen）部分鐵路被大水淹沒，貨車運送比以往更為困難。哈根是德國西部災情最嚴重的城市之一。

此外，大陸河南水患可能中斷小麥與煤礦供給。赫斯利表示，河南為內陸省份和重要糧倉，鐵路中斷將造成「巨大衝擊」。「大水顯然會對航運造成影響，並推升運費走高。」