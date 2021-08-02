東南亞的越南與印尼，由於新冠疫情嚴峻封鎖商業活動，市場也傳出從東南亞到美東貨櫃運費總價，已喊到至少2萬美元。至於到北西，最高可到2萬美元。因此，海運跨太平洋線，包括基本運費以及附加費用等等的貨櫃總運費，因美國西岸進口需求日益趨增，與美東間的價差正在縮小中。

因亞洲無法確實預測交貨時間，以及貨主積極搶艙提前裝載，讓更多貨物是走美西這條線。同時，美東的貨櫃運費總價漲勢趨緩，一天一個價的勢頭已不再見。

海運承攬業者表示，因為航程時間吃緊，美西這條線是最快的。因此，市場上愈來愈多都選擇走這條航線，雖然這邊也有壅塞問題。

截至7月30日這一周，標普全球普氏能源資訊(S&P Global Platts) 指出，聽說北亞至美西每40尺(FEU)貨櫃運費，會漲到1.8萬美元，明顯高於過去幾周的1萬至1.3萬美元均價。目前，西岸報價是接近1.5萬美元，但也離1.8萬美元不遠。

貨櫃承攬商指出，到美國東南部的曼非斯（Memphis）內陸多點聯運服務（inland point intermodal, IPI），每FEU費用已達2.5萬美元。同時，市場也出現8月漲價預期心理。所謂IPI，就是從亞洲經海運至美的貨櫃，在抵美後可直接轉換至美國內陸運輸系統，例如公路以及鐵路等送抵內陸不同城市。

由於9月都已滿載，8月就已不再接受預定了。塞港費(PCS)、旺季附加費(PSS)以及其它衍生費用，8月貨櫃運費預計可望續漲。

回到東南亞，由於越南與印尼疫情嚴峻封鎖商業活動，市場也傳出從東南亞到美東貨櫃運費總價，已喊到每FEU為2萬至2.5萬美元。至於到北西，則每FEU為1.6萬至2萬美元。

由於報價訊息瞬息萬變，越南出口商也表示，該地卡車司機受限不能隨意開往其它地點載卸貨。還有疫情使然碼頭工人無法正常作業，因此貨物裝載也嚴重受到影響。

以出口為主力的越南，目前港口嚴重壅塞，也會給其它亞洲轉運港口帶來諸多不便，特別是對已塞港一年多的新加坡而言。地理位置身處轉運樞紐的新加坡，目前許多貨物都嚴重滯留達數周之久。據悉，情況惡化甚至失控，讓交貨時間延遲很多，許多相關運輸業者都被客戶罵翻天。

8月運費調漲通知（GRI）以及中國大陸黃金周假期前需求，航運費用應該就會漲價。市場也預測，這股漲價風將會從亞洲地區向吹向全球。一位印度出口商指出，漲價漲到多少不知道，對以CIF（到岸價）為計價基礎的業者而言，因隔夜運費急劇飆升，根本就沒有賺頭可言。

亞洲到歐洲貨櫃運費，周內都是高居不下，伴隨旺季到來因需求更加強勁，8月即使有GRI，載運能量依然吃緊。物流業者認為，說實在話，依目前的情勢看來，這整年都是旺季。若還有人說什麼是旺季需求，這根本是在狀況外。

不過，就現實來看，第三季過後，也就是過完中國大陸黃金周，現今高漲的海運運費有可能才會下滑。

市場傳出，有位貨主以每FEU 2.8萬美元價格，定了一只從北亞到西歐比利時的貨櫃。這與Platts最近評估從北亞到北美目前不分貨種運費（FAK）1.7萬美元相比，遠遠高出65%。不過，市場認為這只是偶發事件而已，海運貨櫃運費就算會漲也不會一次漲這麼高。