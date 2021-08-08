大陸從1978年開始實施「一胎化」，雖然2015年政策有了轉變，但如今40來歲為人父母者，骨子裡根深柢固烙印的是傳統「成龍成鳳」的模式，壓根難改變。因此不管過去高層如何要求「減負」，國務院推出什麼政策，或許一時有效，但日子長久了，孩子書包總是越來越沉重。

7月24日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔意見》（雙減）文件，被外界稱作是補教界「史上最嚴」的監管政策。平地一聲雷，讓滬深股市的教育類股如「新東方」等崩跌，關聯性之強大也揭示大陸教育「商業化」的後果。

類似「雙辦」發出的文件過去不少見，如1999年大陸國務院發出《關於深化教改，全面推進素質教育的決定》，強調中小學生「減負」已刻不容緩；隔年教育部為中小學生提出「減負」7措施，如小學低年級不能有家庭作業；回家作業只能耗時1小時，學校成績取消百分制，實行等級制，不能有寒暑輔等，近20年類似文件繁多，規定日益具體，但結果多半「言者諄諄，聽者藐藐」。

上海新聞界同行不久前提及家小的「待遇」說道，學校課業是減了，但課外補習（校外培訓）越來越多。以他家小四兒為例，每周有四晚補習，英語、奧數、小提琴、柔道樣樣來。據知上海家長每年花在孩子補習的費用逾新台幣30萬元，且根據調查，上海家中孩童參與補習者高達84.5%。友人為難地說，不是他們折騰孩子，幾乎家家都如此。

可不是，小四學童英語對答如流，十八般武藝樣樣都會，遺憾的是，就此失去快樂的童年。然而這既是「一胎化」年代過來的父母記憶的復歸，也是國家崛起後映射的現實，更可能是父母的急功近利。

「雙減」大半是重申過去政策，如減少功課量，小三至小六課後作業壓縮到60分鐘內完成，國中平均90分內可完成作業，根絕學校懲罰性作業。其次，也是引發這次股市風暴的是針對課外教育，如不再審批國中小課外培訓機構，並要求一律登記為非營利機構，嚴禁上市融資。

文件很針對性地讓教育與商業脫鉤，是政策的主要目的。特別是去年新冠疫情爆發後，線下平台瞬間全被「線上平台」取代。據統計，去年5月至今年5月大陸教育行業投融資事件高達238起，融資額超過新台幣3000億元。去年前10月新增教育產業47萬家，比前一年爆增兩成有餘，加上補教「網紅化」，補教行業早已「產品標準化」，試問如此商業化的畸型發展又如何導正「教育」？

「雙減」文件下發後，上海市教委表示，將禁止小學期末英語考試，但不少台商不太相信。畢竟國際化城市總要用到英語，且還要為孩子日後出國留學著想，有需求必然要有供給，怎可能說禁就禁？這就是現實吧！真要「減負」，官方可能還得想想辦法。

（作者為資深媒體人）