據報導，隨著阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）迅速攻城掠地，美國政府於12日表示，正派遣3000名部隊立即前往阿富汗首都喀布爾（Kabul）的國際機場，以疏散美國大使館人員。美國防部發言人柯比指出，此一行動將由中央司令部的3個步兵團組成，將在未來24至48小時前往卡賽國際機場。

12日英國廣播公司評論指出，自從美軍和北約軍隊逐步完成從阿富汗撤軍以來，長期藏匿在山野的塔利班武裝強勢回歸，且勢如破竹，短期內已經攻克多個重要省份首府，並占據過半國土。甚至有美國軍方人士評估，阿富汗首都喀布爾有可能在3個月之內淪陷。

上述報導顯示，拜登總統於7月8日宣布自阿富汗撤軍的行動並不順利。嚴格的來說，美軍在阿富汗的任務並未結束，更別說是畫下圓滿的句點，這和美國當年派軍參與越南戰爭，及入侵伊拉克後的倉促撤軍的結果完全一致，都是留下了一堆爛攤子。美國駐喀布爾大使館及撤離行動使用的機場，尚需派出大量軍隊維護安全，可見其情況的危險和匆促。

柯比甚至表示，未來可能會派遣更多運輸機到阿富汗，協助撤離大使館人員，及符合資格可遷移到美國的阿富汗人。前述場景讓我們回想到另一場美國投入大量軍隊與物資的「越南戰爭」，期間造成5.8萬美軍死亡，30.4萬受傷，2000多人失蹤。1975年4月下旬，美軍因不堪長期消耗及國內反戰而從越南撤軍。當時美軍組織了有史以來最大的直升機撤僑行動。

猶記得撤軍最後驚險的一幕是，直升機從美駐越大使館屋頂撤離最後一批陸戰隊員，其狼狽不堪的情況不言可喻。然而，最讓人印象深刻的是阮文紹總統流亡到台灣，之後又前往美國；曾擔任副總統的阮高祺則登上美國軍艦逃往美國，而擁有外國護照的有錢人則紛紛搶搭飛機逃亡。但許多可憐的百姓都成了「船民」逃難海外，估計大約有20至40萬人葬身大海，悲慘的消息震驚全球。

日前綠的出汁組織「台灣制憲基金會」發布最新民調，指出「萬一中國武力攻打台灣，有6成5的民眾願意為台灣上戰場」。姑且不論此一調查數據是否真實可信，保衛自己的國家是天經地義的事。但有專家指出，民調會有這項結果，係因一般大眾普遍覺得「中共攻台」是一件不一定會發生的事。然而，如果換個題目，「如果更改國號、國旗、國歌，宣布台灣獨立」，則仍會有如此高的意願比例嗎？

蔡英文總統日前接受日本《文藝春秋》月刊專訪時，強調對大陸的政策是對中國採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策；畢竟減緩兩岸的對峙局面，營造兩岸之間的良好關係，不刻意挑釁中國大陸，避免戰爭的發生，才是明智之舉。如果還有人相信「美軍會派兵援助台灣，以對抗中共」的神話，就請多讀讀越戰、伊拉克戰爭的歷史，以及眼前正在發生的阿富汗戰爭吧！（作者為大學英文講師）