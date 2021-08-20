阿富汗問題讓美國灰頭土臉。大陸外交部17日發布新聞稿稱，外長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係交換意見。王毅告訴布林肯，中方願同美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟著陸。

新聞稿稱，布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，表示阿富汗當前局勢正進入一個關鍵階段。塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方也能為此發揮重要作用。

據大陸外交部網站消息，王毅18日分別與巴基斯坦、土耳其外長通電討論阿富汗局勢。由此可見，當美國因阿富汗問題被國際撻伐，一籌莫展之際，只得求助於中共。而大陸也正在取代美國過去的角色，對亞西地區的國際情勢發揮主導作用。

王毅在與巴基斯坦外長庫雷希通電話時提出四點建議：一、鼓勵阿富汗各方加強團結，盡快組建符合阿富汗國情、得到人民支持、廣泛包容的新政治架構。二、支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地。三、中巴兩國駐阿富汗使館仍在正常運轉，雙方要與塔利班聯絡溝通，確保中巴在阿富汗人員和機構的安全。四、有序推進涉阿國際合作，各類機制應形成互補，擴大共識，尤其應發揮鄰國獨特作用，推動阿富汗形勢逐步進入良性循環。

在與土耳其外長查武什奧盧通電話時，王毅指出，阿富汗下一步何去何從，取決於塔利班的政策走向。塔利班發言人表示將保證各國駐阿富汗使館安全，願與各國建立良好關係。阿富汗也將不再是鴉片種植和毒品交易中心。這一表態值得歡迎，期待能轉為具體政策和行動。

美國介入阿富汗20年，耗費巨資，最後落得倉促撤軍的下場，也引發阿富汗人的逃亡潮。阿富汗人從升空的美國軍機摔落地面的驚悚畫面震撼了世人。

當美國求助於中共時，在氣勢上已經矮了一截。王毅藉機指出：事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。王毅這是在教訓布林肯。

雖然美國綜合實力仍然是全球獨霸，但是已經風華不再，逐步走下坡。美國如果不能自省，依舊依照自己的價值觀與過去的強勢作法，任意在世界各地干預他國內政，必將重蹈阿富汗覆轍。

根據大陸外交部新聞稿，布林肯說，美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要。他同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。布林肯的言談，以及美國的處境，能不能給一味「聯美抗中」的民進黨政府帶來甚麼啟示呢？

（作者為退休大學兼任教師）

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