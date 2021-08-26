美國副總統賀錦麗訪問新加坡與越南兩國，她在新加坡發表演講，闡述拜登政府的東南亞、印太和全球政策；在越南與國家主席阮春福會晤，敦促越南加大力度對中國施壓，以挑戰中國霸凌和過度的海洋主張。但她此行碰到兩件尷尬的事，一是美國自阿富汗撤軍所造成的國際信任危機；二是越南在她到訪前，已先向中國表態不會和美國結盟對抗中國。

美國在東協慢了一步

川普主政時期採取單邊主義外交政策，美國國際信譽直直落，拜登雖然走回傳統多邊主義外交路線，並積極拉攏盟國一起抗中。但是拜登選擇自阿富汗撤軍，不僅讓美國支持的阿富汗政府快速崩潰，塔利班民兵組織重回喀布爾掌權，美國在國際社會的信任度更遭質疑，拜登外交政策受到沉重一擊。

賀錦麗此次訪問「中國後院」，白宮發布新聞稿闡明，美國要強化和東南亞地區國家關係、擴充經貿合作，討論如何應對氣候變化、疫情防控、合作提升國際秩序等議題。既然美國有意強化自己在中國後院的影響力，卻只選擇訪問新加坡和越南，難免讓人感到奇怪。

東南亞國家在美中之間是否選邊站，跟國內政治、對南海領土爭端激烈程度、對中國經濟依賴度，以及對外決策自主性有關，並非美國單方面決定。例如，越南近年傾向於向美國靠攏，菲律賓、緬甸、柬埔寨、寮國則靠向中國，印尼、泰國、馬來西亞、汶萊等國更注重中立。緬甸政變後，拜登政府束手無策，對緬甸已失去影響力。

至於泰國，雖然也是美國的盟友，但並非北約式盟友，畢竟在政治、經濟和文化層面，泰國一直主張和中國合作；印尼和馬來西亞不願在中美之間選邊，也不願看到中美持續緊張。菲律賓對美關係雖然發生了一些變化，但兩國軍事合作並沒有取得突破性進展。

美國想在東協擴大影響力，可能已經慢了一步，中國在東協經營20年，從2000年宣示建立「中國─東協自由貿易區」開始，投入相當多的資源，一直到2010年「中國─東協自由貿易區」正式建立，中國和東協國家經貿已走向零關稅，這是其他區域外國家所無法做到的實力。

在區域合作方面，中國也比美國先行一步，以湄公河計畫而言，中國一直在主導「瀾滄江─湄公河合作組織」計畫，2020年中國提出「瀾滄江─湄公河的專項基金」受到當地民眾歡迎，2021年6月中國在瀾滄江湄公河合作外交部長會議，提出瀾湄合作5年行動計畫（2023-2027年），透過瀾湄合作專項基金，支持湄公河國家實施更多合作項目。

新南向需要大陸配合

美國有樣學樣，美國國務院與美國國際發展署（USAID）也向湄公河五個夥伴國家提供了近35億美元的援助。2020年美國川普政府將印太戰略跟湄公河計畫結合，美國認為「印太戰略與東協戰略夥伴是不可或缺的一部分」，所以決定投資1.5億美元支持湄公河流域的國家，協助因應新冠肺炎疫情、或者是打擊跨國犯罪、發展能源及電力、解決乾旱、救災工作等問題。

賀錦麗首次出訪東協，只到新加坡與越南兩國，顯示中國在東協外交戰略上已占上風，這是不爭的事實。美國在東協國家影響力不及大陸，台灣的地位可想而知。從這個角度而言，蔡政府執政5年來積極推動「新南向政策」，但收效不彰，這是因為在大陸影響力框架下，台灣能發揮的空間有限。

以緬甸為例，台商原先認為仰光值得開發，呼朋引伴前往開發工業園區並設廠。軍政府掌權後，台商才發現緬甸許多基礎資源掌握在中國的手中，要跟軍政府交涉還得透過中國的協助。

經營東協國家不能只依靠美國，更需要大陸的配合。以今天大陸的經濟規模與全球影響力，許多事情是繞不過大陸的。以BNT疫苗入台為例，陳時中原堅持包裝上不得出現「復必泰」，繞了大半年的彎，如今還是接受了這3個字。民進黨如果不堅持意識形態，不僅疫苗早已買得到，在東協國家行走，台商到處嘛也通。