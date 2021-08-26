美國總統拜登一聲令下倉促撤離阿富汗引發撻伐，塔利班神學士浩浩蕩蕩重建伊斯蘭酋長國，首都喀布爾機場上演逃亡戲碼震撼人心，也讓多邊主義下的盟邦感到擔憂，這次阿富汗之亂無疑少了「白色聖誕節」預先示警。

「白色聖誕節」是1975年美軍撤退越南的暗號歌曲，同樣結束了長達20年的跨國戰爭，由於當時正逢夏季時節，氣候潮濕炎熱苦悶難耐，電台卻播出不合時宜的聖誕歌曲，令當時南越西貢的外國人心生警覺紛紛逃難；如同此次阿富汗之亂重現「白色聖誕節」氛圍，但卻沒有任何警示預告。

拜登一再強調阿富汗的全面撤軍是為讓美國人脫離戰場，由於塔利班僅對美國部份要求表示合作，美方以及聯軍訂於8月31日完全撤離的政策遺毒，恐讓伊斯蘭極端組織作為軍事攻防，難怪阿國境內人民集體恐慌。美國介入這場戰役造成數十萬人死亡並花費了兩兆美元，卻讓塔利班武裝份子登堂入室攻陷首都，回想當年西貢撤退的人道災難，兩相對比根本重現誤判歷史的悲哀，卻讓人民逃難與屍體墜落重現世人眼前。

如今國內掀起台灣類比阿富汗的政治口水，總統蔡英文表示：「台灣唯一的選項，就是讓自己更強大」，說穿就是在國家利益之下，國防軍事仍得自立自強，再去討論美國是否將台灣視為北約等級盟友便意義有限！

阿富汗之亂無疑重現西貢時刻的「白色聖誕節」，美方毫無警示預告也背離了人道主義，台灣若還誤判情勢作繭自縛，將會淪為美國國家利益下的一枚棄子。

（作者為新聞研究所博士班學生）

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