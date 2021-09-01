預示現存霸權與崛起霸權之間極可能發生戰爭的修昔底德陷阱，係大眾耳熟能詳的觀點。不過，美國經濟史學者金德伯格（Charles P. Kindleberger）所提「取代英國成為世界第一強權的美國不願出面主導、提供國際公共財，因而導致1930年代的全球經濟大蕭條」的「金德伯格陷阱」，雖不為大眾所注意，卻極可能在美軍撤離阿富汗後發生！

不論美國總統拜登多麼極力維護美軍成功結束阿富汗戰爭，但是美國在撤離過程中所呈現的阿富汗民眾自空中墜落、擠爆機場致被踐踏而亡、遭受恐怖攻擊死傷慘重的亂象，讓美國面臨在阿富汗20年反恐戰爭以失敗告終的結局。若再加上北約國家領導人批評美國未事先知會整體撤軍計畫，使其應變不及只能倉皇配合撤離相關人員等，更留下美國背棄盟友的污點。

問題是美國撤離阿富汗後所留下的權力真空，要由誰填補？當歐洲國家指責美國未能負起完整撒離責任的同時，說明歐盟補位的機率幾乎為零。俄羅斯曾在阿富汗打了10年戰爭，最後也灰頭土臉地撤離，故要擔負起維護區域穩定之責任的可能性亦低。至於在塔利班取得政權前曾與其特使會面的中共，所關心的僅限於要求該政權不要鼓動疆獨份子，對維護區域穩定的興趣似也不大。

阿富汗塔利班政權雖然在美軍完全撤離喀布爾機場後，聲稱取得對美戰爭勝利，維護獨立自主的國家地位，然而重建阿富汗政經社會秩序，以及不讓該國成為恐怖組織溫床，進而不被西方國家經濟抵制的難題才剛要開始。美國喪盡顏面地撤離阿富汗，短期內要重新領導世界協助阿富汗重建，並發動另一波反恐行動的可能性不大。整體局勢有如落入了「金德伯格陷阱」！

當全世界沒有一個國家有意願擔負起維護區域穩定的責任，所引發的阿富汗本身及其週邊環境的政經秩序混亂、人道危機，恐怕會使全球大部分國家都受到不同程度的影響。尤其是恐怖組織若重新以阿富汗為根據地，向世界各地輸出恐怖行動，全球將陷入新一波恐怖行動的恐懼之中。這局勢雖與金德伯格提及之引發「全球經濟大蕭條」有別，卻可能因此造成全球政經秩序大混亂的另類陷阱！

強權要維護全球或區域穩定柣序，除了本身具備主導能力之外，更重要的是要有意願與承諾。美國撤離阿富汗後所引發的全球與區域穩定柣序之變局，在缺乏有意願與承諾的強權出面承擔責任的情況下，亂局恐非短時間內看到終點！

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※