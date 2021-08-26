中俄「西部·聯合-2021」軍演。取自中國軍網

中俄兩軍為震懾已奪得阿富汗政權的塔利班政權，於8月9日至13日舉行的「西部·聯合-2021」演習不惜成本，在這次演習中使用的火力密度，已超越韓戰時期美軍的「符立德彈藥量」，走上了唯火力制勝論的軍事發展道路。這場龐大火力的演習也顯現中俄對阿富汗塔利班政權對周邊國家安全局勢及新疆東突勢力後續影響力的忌憚。

中俄這次演習，是俄羅斯軍隊在大陸建政後，首次進入中國參加解放軍戰略戰役演習。演習中數架解放軍殲-20匿蹤戰機參與戰鬥，並在實兵演習中首個出動，搗毀敵方指揮系統。這也是殲-20首次在解放軍與外國軍隊聯演中現身。顯現中俄兩軍之間的互信程度。

央視報導指出，此次中俄演習解放軍展示了新質力量運用的創新戰法，新型武器裝備在這次演習中比例達81.6％，空警-500、殲-20、殲-16、察打一體無人機和新式裝甲車等成體系出動。在演習中，運-20大規模傘降和重裝空投，殲-16戰鬥機70公里外實施長程精確打擊、無人機臨機精確打擊目標。

大陸官方也披露，「西部·聯合-2021」最後一個階段，中俄雙方投入1萬多人、裝甲裝備200多台、飛機100多架，組成聯合部隊集群，在青銅峽合同戰術訓練基地展開陸空聯合實兵行動，錘煉聯合作戰能力。演習在45分鐘內投射彈藥265噸，火力密度平均每分鐘228發，火力峰值最高每分鐘364發。

此一演習的火力密度已然超越韓戰時期美軍「符立德彈藥量」的規模。1951年8月的韓戰戰場上，美軍爲奪取血染嶺，美軍第八集團軍司令、駐韓聯合國軍司令符立德（James Alward Van Fleet）表示，「這場戰役彈藥沒有限制」。

戰後資料統計，美軍第2步兵師集中2個105毫米榴彈炮營、2個155毫米榴彈炮營、1個203毫米榴彈炮連及1個坦克營的一百多門火炮，在9天內發射36萬發炮彈，平均每門炮發射2860發，每天要打300多發。這次高消耗彈藥量是美軍正常戰役彈藥使用上限的5至6倍，在美國史上稱爲「符立德彈藥量」；按照「符立德彈藥量」的規模，以45分鐘爲單位統計，其平均彈藥投射量爲1250發，低於2021年中俄在寧夏聯演的火力密度。