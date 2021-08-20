白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天說，美國政府正目不轉睛地盯著「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）等極端組織在阿富汗發動恐怖攻擊的可能性。

蘇利文接受美國國家廣播公司（NBC）「晚間新聞」（Nightly News）訪問時表示，由於不知剛掌權的武裝組織塔利班（Taliban）是否會繼續讓人安全前往首都喀布爾的機場，並考量到「伊斯蘭國呼羅珊省」等團體發動攻擊的可能性等其他意外因素，把美國人帶離阿富汗的行動風險很高。

蘇利文說：「我們非常關注、緊盯不放的意外因素之一就是伊斯蘭國呼羅珊省等組織發動恐攻的可能性，這個組織是塔利班不共戴天的死敵，所以我們會持續努力把風險降到最小程度，並盡可能讓更多人登機。」

路透社報導，美國官員說，他們正日以繼夜地努力把美國人和曾協助美軍的人撤出喀布爾，但伊斯蘭國呼羅珊省等組織的存在讓當地安全情勢相當艱困。

蘇利文在新聞節目中說，目前不確知有多少美國人還待在阿富汗，但總統拜登政府已承諾會讓所有想離開並與美國官員聯繫的美國人登機。

不過，蘇利文警告，當地情勢瞬息萬變。

他說：「我們現在已與塔利班建立聯繫，好讓人安全前往機場，也正努力讓美國人和有風險的阿富汗人抵達機場。話雖如此，我們不能指望任何事。」

伊斯蘭國呼羅珊省成立於2015年，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）認為，這個團體獲得了在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國支持。

戰略暨國際研究中心表示，伊斯蘭國呼羅珊省是針對阿富汗和巴基斯坦平民發動近百起攻擊的始作俑者，也是自2017年1月以來與美國、阿富汗及巴基斯坦安全部隊爆發約250起衝突的禍首。