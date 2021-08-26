英國外交部今天建議勿前往阿富汗，表示這個國家的安全情勢依然動盪不安，具「遭受恐怖分子攻擊的高度威脅」。

路透社報導，英國外交部公告指出，「英國外交、國協及發展部（Foreign Commonwealth & Development Office FCDO）建議所有人不要前往阿富汗。你們不應前往阿富汗。」

公告聲明指出：「阿富汗的安全情勢依然動盪不安。目前存在持續且高度恐怖攻擊的威脅。」

這項公告也敦促，勿前往喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）。「如果你在機場地區，請移往安全地點並等候進一步建議。」

西方國家趕著完成將數以千計民眾撤離阿富汗的行動，因為外國部隊8月31日撤離的截止日期逼近，且阿富汗新掌權的塔利班（Taliban）未顯露可能同意延期的跡象。

這次史上最大規模之一的空運行動，美國和盟國自8月14日以來已撤離7萬多人，包括其公民、北大西洋公約組織（NATO）人員及身處危險的阿富汗人。

英國今天指出已自阿富汗撤出1萬1000多人，還表示只要安全情勢許可，將持續進行撤離行動，並無設定撤離班機終止的確定日期。