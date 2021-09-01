國內疫情降溫，中秋節是防疫警戒降回2級之後首個連續假期，但政府仍不鼓勵民眾長程移動，因此今年未給予客運業者票價優惠補貼，結果截至昨日座位只賣出1成，業者抱怨連連。交通部公路總局局長許鉦漳今表示，政策是不鼓勵民眾長程移動，但真要返鄉，也建議選擇大眾運輸，至於國慶連假是否繼續取消優惠，則還有討論空間。

以往連續假期，公路總局皆針對公共運輸推出多項優惠措施，最有感的是長途國道客運路線可享票價85折優惠，不過考量國內疫情威脅，今年中秋節與國慶連假皆取消相關優惠，引起業者憂慮，而公路總局昨日的統計顯示，中秋連假的客運車票，至今只賣出1成左右，遠遜於高鐵及台鐵售票情況。

許鉦漳說，民眾想在中秋節返鄉，目前政策是不鼓勵長程移動，但真的要返鄉，也希望民眾一起考量整體道路順暢，選擇大眾運輸。

外界好奇，國慶連假是否會按照原計畫，不給予優惠票價補貼？許鉦漳回應，公路總局是提前把計畫報給交通部彙整，初步是比照中秋節方案來提規劃，後續交通部也會做內部討論，參考中央流行疫情指揮中心意見，若大家認為可以放寬，政策上也能做出調整，但現行維持比照中秋節，沒有優惠的方案來提報。

針對國道客運的營運虧損補貼只補貼到7月，後續是否再補貼？許鉦漳回應，目前沒有討論8月份的補貼，也沒有規劃，後續有相關政策指引才會去討論。