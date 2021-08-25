阿富汗塔利班發言人穆賈希德25日表示，塔利班近期將與東北部潘傑希爾省的反抗勢力達成和平協議。消息人士透露，塔利班代表團24日早晨已抵達阿富汗潘傑希爾省，將與該省反塔利班勢力領導人之一——阿富汗已故民族英雄馬蘇德的兒子艾哈邁德．馬蘇德進行談判，預計潘傑希爾省將「不戰而降」。

穆賈希德說：「我們正在與潘傑希爾省的人接觸，正在和首領、有影響力的人談判。談判很快就會解決問題，不用作戰。我有80％的信心，不必動用一兵一卒。根據我們的了解，將在近期達成和平協議。」

塔利班政治辦公室駐卡達代表沙欣向俄羅斯衛星通訊社表示，塔利班與潘傑希爾省反抗勢力的談判暫未取得成果，但塔利班致力於尋求和平解決方案。

8月上旬，塔利班加強對阿富汗政府軍的攻勢。8月15日，塔利班進入首都喀布爾，並控制總統府。目前，唯一不受塔利班控制的阿富汗省份是東北部地區面積最小、人口最少的潘傑希爾省。

阿富汗當地媒體報導，塔利班士兵已將潘傑希爾省反塔利班勢力包圍，但塔利班尋求以和平方式解決衝突。阿富汗黎明新聞網報導，艾哈邁德．馬蘇德在接受採訪時表示，希望藉由談判解決「目前的問題」，但如果談判失敗，他也已準備好反擊。