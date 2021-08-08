長榮海運第一艘2.4萬TEU級巨無霸貨櫃輪「長範輪」今日首航台北港，是目前全世界營運中最大型的貨櫃船之一，同時也是歷年來靠泊台北港、台灣各商港噸位最大的貨櫃船，港務公司特別派遣拖船進行噴水儀式，並特別致贈首航紀念牌，迎接這艘「超重量級」的大船進港，也為台北港的營運開啟嶄新的一頁。

長範輪於今（8）日下午4時在二位引水人引領及四艘拖船的協助下，順利進港靠台北港北六號碼頭裝卸貨櫃。該輪船長400公尺，船寬61.5公尺，甲板相當於四座足球場大小，載重噸約22.5萬噸，可裝載23992 TEU（20呎標準貨櫃），航行速度可達22.6 節，堪稱移動式的海上大型貨倉。

長範輪計畫投入長榮的遠東-歐洲航線，彎靠港序為青島、上海、寧波、臺北港、鹽田、鹿特丹，費利克斯托、漢堡等港口，回程並將彎靠丹戎帕拉帕斯及高雄港，本次到港裝櫃約2000TEU。隨著長範輪等大型船舶加入彎靠，台北港今年上半年的貨櫃裝卸量累計已達101萬TEU，預估全年有機會突破200萬TEU。

台北港目前已啟用4席貨櫃碼頭，泊位長度計1377公尺，水深達16公尺，是北部唯一可供多艘萬TEU級貨櫃輪同時靠泊作業的港口，且接近大台北都會區，貨源充沛，距離桃園機場僅約25分鐘車程，為臺灣唯一具備發展海空聯運優勢之國際商港。