桃園市政府與中央大學合作推動「桃園市心房顫動社區篩檢計畫」，透過心房顫動檢查，及早發現長者心律不整等心臟疾病，並降低中風風險。國際扶輪3482地區台北圓環社13日捐贈250萬支持該計畫，3方簽訂合作備忘錄。

桃園市衛生局於107年7月起與中央大學合作，運用心電圖手環搭配雲端智慧篩檢系統判讀，將回饋篩檢結果於衛生局市民健康資料庫建檔，並由衛生所公衛護理師追蹤轉介心律不整異常個案進行治療。

衛生局在13區的衛生所及醫療小管家據點提供定點式篩檢，共1萬391位民眾參與篩檢，其中有2.5％的民眾檢測出異常心律不整，轉介民眾至鄰近醫院治療，其中有45.4％的民眾就醫確診心房顫動接受後續追蹤治療，檢出率高。

為此桃園市府再與心臟醫學會醫師合作，擴大推動「桃園市心房顫動社區篩檢計畫」，找出社區中潛在個案，國際扶輪3482地區台北圓環社全體社友捐贈250萬，用於籌募篩檢所需設備及相關人力，希望透過早期監測、早期篩檢、服務偏鄉，守護桃園長者健康。

國立中央大學校長周景揚指出，桃園市心房顫動社區篩檢計畫，是使用已經過台灣衛福部及美國FDA認證的心電圖手環，結合雲端分析的智慧篩檢判讀系統，提供民眾心房顫動快速篩檢服務，預期將可提高桃園市的醫療品質及社會福祉。