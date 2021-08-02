每年7月下旬召開的中央政治局會議，歷來是決定下半年宏觀經濟政策方向的關鍵會議，備受市場關注。據新華社指出，中共中央政治局7月30日召開會議，分析當前經濟情勢和工作，為下半年發展定調。關鍵看到此次會議要求做好宏觀政策跨週期調節，保持政策連續性、穩定性、可持續性，統籌今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間。

據第一財經引述多位專家分析，本次政治局會議對經濟形勢的判斷，宏觀政策基調從「不急轉彎」轉變到「跨週期調節」，政策重心聚焦中長期結構問題。財政政策將擔當主軸，更加注重提升效能，貨幣政策配合發力。

此次會議與4月政治局會議相比，對經濟形勢的判斷維持「國內經濟恢復不穩固、不均衡」，但對發展環境新增「全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻」的表述。

財信證券首席經濟學家伍超明分析，會議對經濟形勢的判斷，由樂觀轉向謹慎，儘管維持大陸國內經濟恢復不穩固、不均衡不變，但受疫情持續演變、發展環境複雜嚴峻影響，下半年穩增長壓力加大。