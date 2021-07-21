一名郭姓男子2020年6月間前往新北市新莊區一處公園購買豬血糕，但卻因為上頭裹著的「花生粉」份量，不惜與攤商爆發口角，大打出手毆傷攤商的臉，還恐嚇攤商要賠他1千元以及2碗粉圓。新北地檢署偵結，依傷害與恐嚇取財等罪將其起訴。

起訴指出，去年6月間，郭姓男子前往新莊區一處公園向攤商購買豬血糕，要求攤商替他多沾上一些花生粉並因此產生口角，郭男情緒失控之際出拳打傷了攤商左臉，還出言恐嚇要攤商給予1千元賠償金與2碗粉圓，若不從揚言砸攤。

當時，攤商為息事寧人變照要求給錢與粉圓，卻反讓郭男嚐到甜頭，之後又被其討走2千元現金，總共被奪走現金3千元以及2碗粉圓，攤商察覺這樣下去不是辦法，便報警逮人。

郭男到案後，向警方聲稱是不小心揮到攤商，絕對沒有動手打人，至於現金與粉圓也是攤商自願掏出，但檢方不採信，今日依傷害以及恐嚇取財等罪起訴。

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