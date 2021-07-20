全國微解封，但基隆廟口、愛四路夜市仍持續休市，許多攤販因尚未打疫苗等因素，決定暫不開店，市府以專案計畫協助，20日分為上、下午場次，為872名攤商接種。愛四路夜市有望27日恢復營業，但廟口夜市多數攤販則認為，待中央宣布警戒降級再復市。

愛四路與仁三路奠濟宮兩側攤位連成「L型」，吸引許多消費者，但受疫情影響，夜市停止營業，盡管中央宣布微解封，廟口夜市仍毅然決然延長休市至7月26日，愛四路夜市則搖擺不定，原決定要恢復營業，最終因排班控管人流的人手不足，加上許多攤商尚未施打疫苗，決定同步休市。

2大夜市已停業近2個月，現在疫情逐漸趨緩，多數攤商渴望27日警戒能降級復市，並施打疫苗形成保護力，市議員童子瑋得知後，立即向市府反映，他說，仁愛區是基隆重要經濟產業中心，其中愛四路及廟口夜市是光觀的重要指標，由於客源來自四面八方，攤商即便配合政府兩罩一套措施，在沒打疫苗的情況下還是會擔心染疫。

產發處接獲陳情後，先是為廟口、愛四路夜市攤商造冊，並報請中央主管機關同意，全力協助業者。市府20日以專案方式為872名攤商施打疫苗，仁愛區公所上午人龍不斷，施打意願相當高。

愛四路夜市攤販管理委員會主委陳維正表示，原本攤商擔心沒有疫苗保護不敢開業，現在順利接種，無論7月27日警戒是否降級，都有望復市，但多數廟口夜市攤販仍希望等到中央宣布可以在夜市內用等政策後，再重新營業，其中一名陳姓攤商表示，不希望只為了賺一點錢，而造成群聚，健康最重要。