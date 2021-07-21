基隆廟口夜市是否重新營業備受關注，目前已有9成5攤商施打疫苗，今天市府和夜市攤商開會，晚間結果出爐，決議於27日復市，同時要求做好防疫措施，如設置人流管制站、實聯制等，但相關詳細指引仍待中央宣布。

據了解，廟口攤商打疫苗比率高，只剩個位數沒有接種，少數人因懷孕等個人因素不願施打。產業發展處表示，今天和廟口攤商開會，大家對於27日重新營業共識相當高，因此，雙方針對防疫措施交換意見，要求2側設置人流管制站，消費者進入必須量體溫、噴酒精，所有攤商也得雙罩一套。

產發處指出，至於如何開店，仍待攤商們自行決定，主要是吧檯區不能用餐，其中還有多項詳細措施未定案，包括能不能內用等，仍待中央流行疫情指揮中心對外宣布是否降級，以及防疫規範，由於廟口夜市攤位固定，管理上不會有太大問題，但愛四路夜市流動攤販、路口多，較為複雜，市府這2天會再和攤商一同研議。

不過，知情人士透露，7月12日尚未宣布警戒是否延長前，廟口夜市也決定要重新復市，但在中央宣布僅實施「微解封」後，內部突變卦決定再休市至7月26日，並對外公告，這次會不會再次上演同樣戲碼，關鍵在於中央是否決定將警戒降級。