彰化市長照衛福大樓27日動土，彰化縣政府斥資3億元，預計2023年5月完工。（謝瓊雲攝）

彰化市長照衛福大樓27日動土，彰化縣政府斥資3億元，預計2023年5月完工。（謝瓊雲攝）

彰化市長照衛福大樓位在彰化市介壽北路鄰近介壽新村的巷弄內，有地下1層、地上6層，1樓至6樓分別為日照中心、失智據點、長照中心，及衛生局辦公服務空間。（示意圖由彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓27日動土，彰化縣政府斥資3億元，在彰化市介壽北路上打造全縣造價最高的綜合長照大樓，彰化縣長王惠美表示，未來大樓規畫日照、長照和失智據點，還有衛生局辦公服空間，預計2023年5月完工。

彰化市長林世賢、立委謝衣鳳與各級民代都出席動土典禮，祝福工程順利展開。工程總經費3億元，由中央補助9779萬元、縣府自籌2億221萬元；縣府並以3400萬元像國有財產局有償撥用期土地作為用地。

王惠美表示，彰化縣人口高齡化程度高於全國平均，過去綜合長照大樓一直以來都規畫要蓋在衛生局旁邊，但原預定地如今已成為蛋黃區黃金地段，若蓋長照大樓略嫌可惜，因此幾經思考後決定另做他用，盼打造大型百貨商城吸引人潮。

王惠美說，長照大樓重新選址，位在鄰近介壽新村巷弄內，未來完工後將提供彰化市鄉親一站式的長期照護服務，讓長者延緩退化、有尊嚴的健康快樂地度過每一天。

衛生局指出，彰化市長照衛福大樓為地下1層、地上6層，總面積約3912平方公尺；1樓為日照中心、2樓為失智據點，3樓至6樓為長期照護中心及衛生局服務空間。除了彰化市，在二林、芳苑、竹塘、員林、線西、北斗等地，目前都正在興建綜合性長照大樓。

縣府表示，自王惠美自上任以來，積極爭取中央前瞻基礎建設的城鄉建設－整建長照衛福據點的經費補助，已爭取12案、6億2002萬5000元；而自2017年迄今，彰化縣獲中央核定42案、共10億5021萬9000元。