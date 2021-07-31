彰化縣第四輪預約疫苗開打首日，疫苗施打率踴躍，逼近100％。（謝瓊雲攝）

彰化縣第四輪預約疫苗開打首日，彰化縣長王惠美（中）到大型接種站關心施打情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣連續7天零確診，針對第四輪疫苗彰化縣有39751人預約接種，開打首日預計施打2萬507人，施打率逾99.5％，逼近100％，彰化縣長王惠美呼籲還沒登記意願的趕快把握最後機會上平台登記。

彰化縣長王惠美日前喊疫苗不足且分配不公，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反指是彰化縣政府觀念錯誤，將疫苗剩餘量變成地方政府自己的，並指會親自跟彰化縣政府聯繫。

王惠美表示沒接到中央任何官員聯繫，但她也拿出數據，分析彰化縣疫苗預約人數，50歲至64歲民眾僅4.8％、在各年齡層中敬陪末座，顯示預約機制出現數位資源落差與城鄉差距，有能力有資源的人才能克服，因此縣府也想方設法，除了村里長辦公室，又在公機關內單位開幕疫苗服務據點，協助鄉親進行線上平台意願登記。

衛生局長葉彥伯指，線上登記、預約系統確實很有效率、且更準確，預約了就依約完成接種，畢竟造冊常遇到通知了卻沒來打的問題，比例約3成；若能以此架構，再努力思考如何調整以弭平城鄉差距與數位落差，朝綜合兩者的優點執行，等疫苗撥下來後，盼能盡快讓50歲至64歲間民眾施打率補回來。

根據中央規定，降二級警戒期間，高中以下、幼托業、補習班、健身房、劇組人員及神職人員等七大類族群，若未接種疫苗滿14天者，須定期抗原快篩，首日上班須有3日內陰性證明，並定期3-7天快篩1次。

彰化縣政府針對這7類民眾，率全國之先宣布推出 「首日上班」家用快篩試劑公費補助，只要在縣內執業之業者、工作人員，免費提供第一次的快篩試劑，但須自費100元行政費用，讓這7大類人員可持陰性證明安心開工上班。

彰化縣現有12家快篩諮詢站，提供全台首創的快篩諮詢服務，有專業醫事人員進駐指導正確採檢並開立證明，自備試劑只收100元、含試劑每次也只需400元，費用遠比自己買試劑採檢試低廉，且還有院所開立陰性證明；不只彰化縣內表藝團體、高中以下運動教練正安排快篩，外縣市補教業尚未打疫苗者，也紛紛跨縣市前來彰化諮詢站付費快篩。