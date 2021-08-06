新冠肺炎本土疫情爆發，交通部民用航空局5月15日起暫停舉辦遙控無人機考照，如今隨著疫情趨緩，民航局宣布無人機學科與術科考試，自8月23日起恢復舉辦。

根據民航局統計，去年3月31日無人機管理機制施行後，至5月14日止，已有1萬5705人通過學科測驗，其中7395人通過術科測驗並取得證照。

隨著疫情警戒降為第2級，民航局已著手規劃相關業務恢復，目前暫訂自8月23日起恢復學、術科考試，扣除因應防疫規定暫時無法開放的處所，全台有11處學科測驗場地、14處術科測驗場地可供考生利用，9月預計於金門增加1處學科測驗場地。

民航局指出，基於防疫考量，考試時考場需符合民航局訂定之防疫措施，所有監考人員必須施打疫苗或取得醫療院所3日內之篩檢陰性證明，民航局才會同意登場監考，不符合此規定的考場或考官，將暫時不列入使用或派遣。

民航局規劃，考照業務將自8月16日起受理考生報名，由於5月15日暫停辦理考照後，已經完成報名程序者均列為「請假」方式，無法完成後續考試，包括學科888位、術科289位，為保障這些考生權益，恢復報名起前3天，系統將優先開放這些考生重新報名並挑選時間，一般考生19日起報名。