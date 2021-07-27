暑假期間，不少高中職輔導教學課程仍持續，但苗栗、南投、宜蘭、花蓮、嘉義市的高中職教師，疫苗施打時程卻尚未安排，全國高級中等學校教育產業工會(以下簡稱全中教)表示，基於維護學生受教權，5個縣市的教師疫苗接種日期必須盡速規畫及公告，並應比照其他各縣市，在7月底前完成第一劑施打。

全中教指出，當指揮中心宣布全國自7月27日疫情警戒降為二級時，為照顧學生升學權益，各縣市高中職第一線教師，都已積極規畫速展開分流返校補救教學課程，尤其對技術型高中學生來說，8月即將開始的各項丙級技術士術科檢定及在校生專案技能術科檢定的相關指導課程，更是迫切急需盡快回到學校實習工廠，接受教師指導與練習，但苗栗、南投、宜蘭、花蓮、嘉義市的高中職教師，疫苗施打時程卻尚未安排。

全中教對此向教育部鄭重提出抗議，並替苗栗、南投、宜蘭、花蓮、嘉義市5個縣市的高中職教師請命，請教育部務必重視高中生現階段，實作課程補強的獨特需求性，務必於7月底前完成全台各縣市高中職教師第一劑疫苗的施打。

全中教也呼籲指揮中心及教育部，考量明年1月底學生即將面臨111考招新制期程陸續進行，盡快完成高中學生疫苗施打期程規畫，並在BNT疫苗到貨後，以最快時間完成全台各高中職學生疫苗的施打，確保學生學習及升學權益不受影響。