疫情衝擊頭路，政府當你的後盾！勞動部為協助受疫情影響勞工穩定生活，推動「安心即時上工計畫」，提供公部門短期就業機會，該計畫自去4月10日公告推動，勞動力發展署中彰投分署服務轄區計提供7460個職缺，上工率高達86％，後續將再釋出1000個職缺。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，「安心即時上工計畫」放寬參加者資格，只要年滿十五歲國民或與在我國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。

勞動部提供工作機會，也放寬規定，不再需要過去1年內有勞保或就保投保紀錄，勞動力發展署中彰投分署表示，至7月已協助6460人順利上工。

申請參加「安心即時上工計畫」的陳小姐說，她原本從事教育旅遊相關產業，也包含無償帶領弱勢未成年者參加山野求生、旅遊活動，但在疫情之下，旅遊業務縮減，頓失收入，因申請「安心即時上工計畫」，獲得台中就業中心的臨時工作，感謝如及時雨般的工作機會。

工作期間陳小姐態度積極認真，學習能力強，在即時上工即將屆期之際，台中就業中心剛好釋出職務代理人名額，陳小姐也爭取到該項名額。

「藉由職務代理人的工作，進一步了解更多政府資源」，陳小姐獲即時上工的工作機會，也努力投入還獲回報，掌握針對原住民、高風險家庭、街友等都有不同的協助方案，甚至與自身旅遊服務業高度相關的多元就業開發方案等。

經過這段歷練學習到很多珍貴的知識，等生活回歸正常後，她將帶著這些經歷重回教育旅遊本業，為自己也為更多需要的人帶來幫助。