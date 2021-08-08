苗栗縣長徐耀昌強力推薦造橋鄉的鮮奶當地國產豬肉。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌強力推薦造橋鄉的鮮奶當地國產豬肉。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

造橋鄉是苗栗重要酪農及養豬重鎮，受疫情及進口萊豬影響，造橋鄉豐湖村的國產鮮奶，以及造橋國產豬肉要在逆勢中打出一片天，造橋鄉農會特地推出鮮奶創意料理，來吸引民眾踴躍使用國產鮮奶，縣長徐耀昌更強力推薦造橋的國產豬肉，保證民眾絕對不會吃到含有萊劑的豬肉。

造橋鄉農會特別選在農會供銷部農村社區小舖前廣場，舉辦國產鮮乳及國產豬肉產地銷推廣活動，活動中邀請名廚現場教導大家製作鮮奶創意料理─「絲瓜鮮奶魚」，口味現場民眾讚譽有加。現場並提供限量國產鮮乳、鮮奶饅頭、鮮奶米穀粉菜包等優質國產鮮乳相關製品，供大家免費品嘗，讓每位參與民眾都能親嚐美味鮮奶饗宴。

造橋鄉農會表示，造橋鄉豐湖村素有「牛奶故鄉」之稱，而輔導的乳牛產銷班酪農戶有17戶，乳牛共有2260頭，縣府農業處大力推廣苗栗縣國產鮮乳，讓全國民眾認識苗栗鮮乳，而鮮奶中的蛋白質是人類攝取優良蛋白質的來源，造橋鄉農會提醒民眾選購鮮乳產品時，除了注意產品品名、原料、營養標示、製造廠商、有效日期及保存期限等外，更重要的是認明鮮乳瓶上的＂鮮乳標章＂才是純正國產鮮乳。

另外，國產豬肉也是國人重要蛋白質來源之一，與進口豬肉相比，國產豬肉除了新鮮之外，在口感、味道上，都略勝一籌，而且都經由屠宰場合格獸醫師專業把關，安全又安心。

縣長徐耀昌表示，造橋鄉農特產豐富，有南瓜、鮮乳、文旦柚等，休閒觀光資源多元，農村再生活化興盛，鄉內交通便利，歡迎民眾踴躍前來造橋鄉農會農村社區小舖選購產品，請鄉親支持國產品並選購苗栗縣縣生產的特色畜產品。