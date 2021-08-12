中央擬發五倍券後，不少縣市爭相加碼響應。高雄市將發1000元高雄券，高雄市長陳其邁今（12）日強調，高雄券必須限時、限地消費，才能把錢留在高雄，並會推出整合促銷平台，鼓勵更多企業加碼，共同把餅做大，自然會放大乘數效果。

高雄市近日率先開出第一槍，將推高雄券讓五倍券達到六倍效果，市府評估可望可搶攻百億振興商機。不過，今市議員李眉蓁在總質詢問及，高雄券才1000元加碼誠意不足，還要花2、3億去印，乾脆把印刷費省下來幫助弱勢，更建議直接發1000元現金，讓民眾用這筆錢去領五倍券。

對此，陳其邁答詢時指出，中央針對弱勢民眾匯1000元可以免費領取五倍券，而推高雄限定的券，採限時、限地消費，才能夠把錢留在高雄，限定用在餐飲、零售、服務等受困產業，才能嘉惠更多辛苦的市民。

針對桃園市長鄭文燦宣布將祭出觀光振興，包含2天1夜行程補助700元等措施。陳其邁受訪時直說，地方在進行這種消費券的設計，一定是大家互相比較、互相競爭，但高雄一定不管是在活動、促銷方面，一定會加碼，加快、加大來辦理。

陳其邁補充說，高雄券的意義就有點類似地方貨幣，如果發現金民眾可能去台北消費，或者是用在其他地方，這個錢就有去無回，「就好像下雨，一定要讓雨下在水庫的上方」，這樣才能夠嘉惠這些受困產業。

陳其邁也提到，會針對高雄券成立整合促銷資訊平台，概念像三倍券時，有些超商會送咖啡等優惠，高雄也會整合一個平台資訊，讓民眾即時知道哪裡有好康優惠，同時也歡迎民間企業加碼，擴大乘數效果，把餅愈做愈大。