受8月上旬西南氣流豪雨影響，農業受到嚴峻災情，根據農委會截至今(8)日中午統計，農業產物及民間設施估計損失計2億1657萬元，農委會主委陳吉仲今(8)日於臉書預告，農委會將於明(9)日宣布彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款適用對象及內容。

根據農委會統計，縣市受損以雲林縣損失5189萬元(占24％)最多，其次依序為屏東縣3730萬元(占17％)、南投縣3491萬元(占16％)、台南市損失3335萬元(占15％)、嘉義縣3160萬元(占15％)，以及高雄市1750萬元(占8％)。

農產損失部分，估計損失金額2億791萬元，農作物被害面積5515公頃，損害程度19％，換算無收穫面積1061公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積563公頃，損害程度18％，換算無收穫面積101公頃，損失金額5515萬元，其次為落花生、龍眼、絲瓜及食用玉米等。

畜產損失部分，估計損失金額總計730萬元，受損畜禽主要為雞8.5萬隻，受損金額376萬元，其次為鴨、豬、鵝等。

農委會主委陳吉仲表示，明天農委會將宣布彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，另南投縣、苗栗縣等縣內特定品項或特定鄉鎮將一同公告。

這次受災最嚴重的瓜菜類如木瓜、苦瓜等，將以科學方式大幅簡化災損認定，例如地區累積雨量若超過臨界，即可直接認定損害，無須再逐一勘損。

陳吉仲說，農民申請天然災害低利貸款，除享有優惠利率外，另給予免利息至明年4月；此外，因應農田土壤流失，受災農民可向農糧署申請每公頃3萬元的有機質資材補助。

農委會農糧署副署長姚志旺補充，農業天然災害現金救助過去至今都有在做，這次與以往不同的是，除了以科學認定方式免逐一勘損外，過去經基層公所派員實地勘查認定損失率達20％以上者才符合現金救助條件，這次因為受災面積廣大，就不看這20％的條件。

姚志旺表示，本次將公告免災害會勘的作物，但不在公告上的作物仍須經過會勘來認定。