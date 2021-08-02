Delta病毒持續肆虐各國，也激發民眾的接種意願，不過第四輪接種將在8月7日結束，如今傳出第五輪疫苗恐供應不足，媒體問到，目前能接種第二劑莫德納有多少人？根據中央流行疫情指揮中心昨日統計，目前手上莫德納庫存約56萬劑，指揮官陳時中表示，這些主要供做下一輪的第二劑來接種，若進貨沒有特別改變，大致希望一、二、三類及孕婦施打第二劑的期程能在4周內完成，上述4類預計有7萬人，另外有7萬人是65歲以上長者，其他可放在預約平台約42萬劑。

媒體再問，上述4類之外已施打第一劑者，若是超過接種第二劑的10-12周間隔，是否有替代方案？陳時中指出，當然希望能在周內施打完畢，但不排除把時間再拉長，目前的目標是擴大第一劑的涵蓋率，這部分專家正在研究當中。

陳時中表示，上述42萬劑莫德納計畫會提供給第九類對象施打，上次AZ開放施打因為進貨量較多，那時有開放給第九、十類對象施打，這次莫德納的量較少，第九類安排打莫德納者約88萬人，預估會給第九類50歲以上民眾施打，這是目前的方向。

至於目前AZ庫存大約多少劑？是否有足夠的庫存供作第二劑接種？陳時中表示，根據國外相關資料，AZ兩劑接種間隔可以拉得較長，效果會更好，但也督促相關AZ廠商照著原本進貨流程進來，未來BNT、莫德納也有混打可能性，但細節將交由專家確定。