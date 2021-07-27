虱目魚湯的林姓老闆表示，將觀察這幾天人潮再決定是否增加備料。（陳彩玲攝）

賣泡泡冰的郭姓老闆說，將遵守中央防疫指引。（陳彩玲攝）

基隆廟口夜市今天復市，多數攤商怕沒有客人浪費食材，備料比以往少，但消費者絡繹不絕，用餐時段更出現排隊人潮，民眾表示，很懷念老味道，第一次這麼久沒有吃到夜市美食。愛四路夜市攤商也在傍晚時分陸續擺攤，街道逐漸恢復熱絡景象。

廟口夜市約一半以上攤商重新開張，但仍有店家認為疫情仍有風險，僅提供外帶，不開放內用。賣泡泡冰的郭姓老闆說，夜市是一體的，互相牽動，雖然擔心疫情再次爆發，但相信中央決策，將遵守防疫指引，也會盡量讓顧客以外帶為主，至於這次復市生意有沒有回溫，她說，還是要看晚上人潮狀況。

蚵仔煎的老闆娘則說，現階段還是盡量提供客人外帶、減少內用，對於市府的「兩罩一套」、實聯制、酒精消毒、保持社交距離等要求，相當贊同，業者們也會全力配合，希望客人慢慢回流，不要一下子大爆發。

虱目魚湯的林姓老闆回憶起疫情剛爆發時表示，廟口休市前1周幾乎沒有客人，很多食材都丟掉，相當浪費，這次重新復市不敢準備太多材料，擔心沒有消費者，也害怕疫情再次爆發，為了維持食物新鮮度，還是決定先試水溫，觀察這幾天人潮再決定是否增加備料。

但從中午用餐時段開始，廟口夜市人潮不間斷，一名排隊購買魯排骨飯的陳姓民眾說，夜市終於營業，她自從來到基隆，已吃了近20年的排骨飯，這次休市近2個月，相當懷念老味道，也是人生第一次這麼久沒有吃到。

傍晚時分，愛四路夜市的攤商也陸續開始擺攤準備開店，遊客說，終於有疫情降級的感覺。為嚴防夜市成為破口，市府推出十大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」、全面實施實聯制等。