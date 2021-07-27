大陸國家衛健委今（27日）公布，前一日大陸新增71例新冠肺炎確診病例。其中江蘇再多31例本土確診病例，新增病例一連兩日達雙位數。南京祿口機場疫情持續擴大，已涉及5省9市，南京疫情傳播鏈已經達到了126人。南京市疾控中心今召開記者會，會上指出，引起此次疫情病毒為Delta病毒。

南京市今（27日）上午舉行第七場新冠肺炎疫情防控記者會，通報疫情防控最新情況。據通報，引起這次疫情的病毒毒株是Delta病毒。並稱，目前南京物資保障充足，完全能保障全市的基本供應。

南京市商務局副局長富寧宏說，南京專門成立了生活物資保障指揮部，發布了首批全市56家重點生活必需品保供企業名錄。這56家保供企業包括了農批市場、副食品生產企業、商超、餐飲企業。

目前，南京全城已經展開了第2輪全員核酸檢測，有的重點區域開展了3輪，排查追蹤到大量密切接觸者和次密接，透過對這些人群應檢盡檢、分時段檢測，病例不斷被發現。

南京今也發布最新防疫規定，包括嚴格大型活動管理，並倡導喜事緩辦、喪事簡辦；減少聚餐，實行分餐制、用公筷；暫停KTV、電影院、健身房、室內游泳館、麻將館等密閉場所；農貿（集貿）市場、藥店、批發市場、商場超市等重點場所，要落實限流等管控措施；司機、快遞人員等重點群體也要嚴格管理，落實防護要求、定期健康監測。此外，針對企業單位、醫療機構也要嚴格控管，民眾非必要不外出。