台灣過去在BNT疫苗的採購上並不順利，民進黨政府先前一直稱是受到大陸方面干擾，但台灣民意基金會今公布最新民調顯示，有68.4%的民眾認為BNT疫苗的採購成功應該歸功於為此努力的民間企業們，僅4.2%的民眾認為應歸功政府。不少網友看到這民調後酸收割失敗。

民間企業台積電、永齡等在本月11日正式與上海復星簽約，為台灣買進1000萬劑BNT疫苗，對此民進黨大張旗鼓，在隔天就召開記者會公開邀功，更稱台灣守住「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」3項捐贈原則，急著邀功的行為引發爭議。

最新民調，僅有4%民眾認為BNT疫苗採購成功應歸功於蔡政府。(圖翻攝自台灣民意基金會)

對此，台灣民意基金會今(27)日公布最新民調，內容指出，有68.4%的民眾認為BNT疫苗的採購成功應該歸功於為此努力的民間企業們，而僅有4.2%的民眾認為該疫苗的採購應該歸功於政府。

該民調結果引發PTT網友討論，狠酸民進黨政府收割大失敗，「我看到的是台灣有近2%的人不是有斯德哥爾摩症候群，就是心腸黑到爆」、「不懂真誠又收割稻尾，不要把人民當傻子」、「民進黨政客就是不懂真誠，裝都裝不像」、「沒卡，不就是我大DPP的功勞了嗎？」