嗆吳宗憲里長鄧長安 行車糾紛遭圍毆

藝人吳宗憲捐贈快篩試劑，被新北市永和區安和里長鄧長安嗆「里長不當免費打工仔」，吳宗憲憤而提告。事件尚未落幕，鄧長安本月15日騎機車與2名年輕人發生糾紛，遭2人持大鎖、辣椒水攻擊，事後雙方互控傷害。

據了解，本月15日晚間9時30分許，里長鄧長安到永和中正路牽車，正將機車從人行道移出時，22歲胡姓男子騎機車搭載21歲吳姓男子從後方追撞，雙方均人車倒地，鄧長安疑似爆粗口宣洩情緒，引起2名年輕男子不滿，持機車大鎖、警棍及辣椒水攻擊，里長急忙跑進對面鞋店求救，2名年輕人也追入繼續毆打，店員見狀立即打110報案。

2名年輕人似聽到店員已報警，自行停手走出店外，鄧長安則彎腰撐膝喘息。

永和警分局中正橋派出所員警獲報到場，現場已無打架情事，因鄧男遭毆打受傷及眼睛被噴到辣椒水，警方先將他送醫，並將胡、吳2男帶回派出釐清案情。事後雙方互控傷害，警方依法受理，函送新北地檢署偵辦。