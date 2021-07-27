為全力應對颱風「烟花」對河南省帶來的降水影響，河南省防汛抗旱指揮部26日發佈2號指揮長令，要求各地充分做好防範應對，保障人民群眾生命財產安全。據了解，作為河南省會的鄭州也從27日起已暫停一切教學活動。

根據中新網引述河南省氣象台預報，颱風「烟花」將於26日至29日影響河南省京廣線以東地區，局部地區將有大的暴雨。本輪降雨過程部分與當前受災地區疊加，防汛形勢十分嚴峻。

因此發布2號指揮長令之後，明確要求當地各級黨委、政府要繼續保持戰時狀態，密切關注「烟花」可能帶來的險情。對水利工程險工險段、地質災害風險點等要害部位和城市涵洞、下沉式隧道、地下停車場等地下空間，實行24小時看守，備足防汛物資裝備。

此外，2號指揮長令也要求要精准判斷颱風走勢，對機關、學校、醫院、企業等單位實行彈性工作制，必要時停工、停業、停課，組織轉移受威脅人員，堅決杜絕群死群傷事件。

同時，2號指揮長令要求，適時調整交通運營計畫，實行交通管控。火車站、汽車站、商場等人員密集場所要時刻關注天氣變化，人員滯留時做好疏散勸導和後勤保障。

另為做好颱風暴雨的防範工作，鄭州市教育局已印發《關於做好颱風暴雨防範工作的緊急通知》，要求各學校（單位）立即進入戰時狀態，所有校外培訓機構全部暫停培訓活動，27日至29日三天，各級各類學校停止一切教學活動，對於不能認真履行職責和不按規定要求落實的，將嚴肅處理。