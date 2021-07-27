中國政府發布嚴厲的教育法規及對互聯網產業巨頭的政策壓制下，教育及科技類股紛紛重挫，部分教育類個股更一度重挫逾70%，拖累上證及恆生指數昨天分別大跌2.34%及4.13%。在政策的打壓下，預期中國教育業者背負極大的轉型壓力與轉型後的競爭挑戰，與2018年凍結遊戲牌照審批情況大相逕庭，教育產業前景備受考驗；科技產業雖也面臨壓力，但在政府仍積極扶植科技自主實力之下，預期在半導體與高端製造等科技類股衝擊相對較低。

第一金投信研判，短期指數仍將維持震盪格局，然整體股市基本面並沒有惡化，待短期利空賣壓消散後，外資有望重回陸股。展望後市，中國股市仍有結構性機會，重點聚焦在「科技創新、消費升級」兩大領域。

中國在美國的科技封殺的壓力下，明訂十四五計畫以積極推動科技自主與製造升級，進而「強化科技實力」及「增強產業自主可控」。預估中央科技研發預算未來5年間將逐年增加7%，有望帶動中國自主生產的半導體產值至2025年達431億美元，年複合成長率高達13.7%，占中國整體半導體市場比率更將從15.9%攀升至19.4%，前景備受看好，相關企業更將有表現空間。

在產業及技術持續升級之下，將使薪資所得提升，根據Morgan Stanley預估，中國人均可支配收入將於2030年大增100%達12000美元，成長力道十分強勁。收入持續成長，搭配中國以內循環為主的十四五政策，未來消費實力將逐步釋放，預料整體消費總額可望狂增127%達12.7兆美元，成長潛力令人期待，內需企業有望大舉受惠。

基金操作上，中國世紀無教育相關類股，將不受此次市場紛擾影響。長期而言，將因應中國的政策發展策略，相對高配半導體等硬體相關個股，以及側重新基建、消費升級等受惠個股，並在網路平台相關類股維持低配，以規避政府壓制互聯網產業巨頭帶來的政策衝擊。